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مكة المكرمة تتصدر إصابات كورونا بـ189خلال 24 ساعة

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الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة مكة المكرمة إصابات فيروس ، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 189 إصابة جديدة، من إجمالي 986 حالة، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التالية مسجلة 177 حالة، والمنطقة الشرقية 162 حالة، وجازان 101 حالة، وعسير 98 حالة، والمدينة المنورة 55 حالة، والقصيم  48 حالة، وحائل 41 حالة، وتبوك 35 حالة، ونجران 29 حالة، والحدود الشمالية 24 حالة، والباحة 17 حالة، والجوف 10 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 986 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، و1055 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت وزارة الصحة قد ذكرت في وقت سابق، أنَّه تم تحصين ربع سكان المملكة بجرعتين من لقاح كورونا. كما أعلنت حجز مواعيد الجرعة الأولى من لقاح كورونا، مسبقًا، للطلاب والطالبات من الفئة العمرية (12 – 18) عامًا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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