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«الصحة»: يجب على الطلاب أخذ لقاح كورونا قبل تاريخ ٨ أغسطس

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الرياض - محمد عبدالله - جددت وزارة الصحة، اليوم الخميس، دعوتها للطلاب والطالبات من الفئة العمرية (12-18) عامًا بضرورة أخذ لقاح قبل تاريخ ٨ أغسطس.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بتويتر: «حرصًا على العودة الآمنة للدراسة حضوريًا نؤكد ضرورة أخذ لقاح كورونا للطلاب والطالبات من الفئة العمرية (12-18) عامًا، علمًا بأن الطلاب والطالبات الذين لم يأخذوا الجرعة الأولى قبل تاريخ ٨ أغسطس لن يتمكنوا من حضور اليوم الدراسي الأول؛ حيث إن المدة بين الجرعتين ٣ أسابيع».

وأكدت أنه حرصًا على العودة الآمنة للدراسة حضوريا يستطيع الطلاب والطالبات من الفئة العمرية (12-18) عامًا المسارعة في أخذ لقاح كورونا من خلال التالي:

 - تم حجز موعد الجرعة الأولى لهم مسبقًا ويمكن الآن الدخول على تطبيق صحتي أو توكلنا لمعرفة تفاصيل الموعد.

- يستطيع أولياء أمور الطلاب والطالبات استعراض المواعيد عبر خدمة التابعين من خلال تطبيق صحتي.

- من أخذ الجرعة الأولى عليه أخذ الجرعة الثانية قبل بداية الفصل الدراسي الأول

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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