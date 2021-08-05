تمكين 20 سيدة بمناصب عليا برئاسة الحرمين

كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تتويج «20» سيدة من الحاصلات على درجتي الماجستير والدكتوراه، في مناصب قيادية عليا في الرئاسة.

وأوضح بأنه سيتم تمكين السيدات المتميزات علميًا وعمليًا، في منصب مساعد للرئيس العام، ووكيلات للرئيس العام، ووكيلات مساعدات في مختلف التخصصات التطويرية. وأشار إلى أن المرأة العاملة بالحرمين الشريفين، أثبتت كفاءتها في شتى المجالات.

واستحداث منصب إلى ذلك أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا باستحداث منصب وكالة مساعدة لتمكين المرأة، في ظل الجهود القائمة لتمكين المرأة في الحرمين الشريفين.

وتهدف الرئاسة العامة إلى مواصلة العمل على تحقيق أقصى استفادة من الكوادر النسائية المتميزة، وتسخير جهودهن في خدمة الزوار والحجاج والمعتمرين، وفق رؤية المملكة العربية السعودية «2030».