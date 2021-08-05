وأعرب المركز عن دعمه لجميع وجوه العمل التنموي الخيري بالطرق النظامية وعبر الجمعيات المرخصة من الجهات المعنية والمنصات المعتمدة، وذلك لحفظ الأمن ومنع استغلال أصحاب النفوس الضعيفة، لأموال المتبرعين في الأعمال المشبوهة التي تخل بالأنظمة وتستهدف أمن دوت الخليج.
وشدد على ضرورة التزام جميع المواطنين والمقيمين، بلائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية والتبرع بالطرق النظامية، وعبر القنوات الرسمية المخصصة.
كانت هذه تفاصيل خبر رصد 10 مخالفات لجمع تبرعات بطرق غير نظامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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