رصد 10 مخالفات لجمع تبرعات بطرق غير نظامية

رصد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، 10 مخالفات بحق 8 مواطنين ومقيمين اثنين، نتيجة ارتكابهم مخالفة لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، إثر قيامهم بالجمع والدعوة إلى جمع التبرعات، دون الحصول على ترخيص.

وأعرب المركز عن دعمه لجميع وجوه العمل التنموي الخيري بالطرق النظامية وعبر الجمعيات المرخصة من الجهات المعنية والمنصات المعتمدة، وذلك لحفظ الأمن ومنع استغلال أصحاب النفوس الضعيفة، لأموال المتبرعين في الأعمال المشبوهة التي تخل بالأنظمة وتستهدف أمن دوت الخليج.

وشدد على ضرورة التزام جميع المواطنين والمقيمين، بلائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية والتبرع بالطرق النظامية، وعبر القنوات الرسمية المخصصة.