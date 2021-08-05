اخبار السعوديه

التعليم : تحصين 61 % من طلاب المدارس

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تمكين 20 سيدة بمناصب عليا برئاسة الحرمين

كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تتويج «20» سيدة من الحاصلات على درجتي...

d6c8a64ff6.jpg‏مكة المكرمة : دوت الخليج
61d234d8ca.jpg26 ذو الحجة 1442 هـ

مكة : ضبط 102 مخالفا لتعليمات الحجر الصحي

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة من ضبط 102 بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي، بعد ثبوت إصابتهم بفيروس...

icon-byline.png‏مكة المكرمة : دوت الخليج
icon-clock.png26 ذو الحجة 1442 هـ

جولات تفتيشية على المؤسسات الصحية

كثفت وزارة الصحة من جولاتها التفتيشية على المؤسسات الحكومية والخاصة إنفاذا لتعميم مركز القيادة والتحكم نظرًا لأهمية تقديم الخدمة...

icon-byline.pngالمدينة المنورة : سعد الحربي
icon-clock.png25 ذو الحجة 1442 هـ

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MO Nasa

MO Nasa

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