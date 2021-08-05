التعليم : تحصين 61 % من طلاب المدارس

تمكين 20 سيدة بمناصب عليا برئاسة الحرمين كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تتويج «20» سيدة من الحاصلات على درجتي... ‏مكة المكرمة : دوت الخليج ‏مكة المكرمة : دوت الخليج 26 ذو الحجة 1442 هـ 26 ذو الحجة 1442 هـ

مكة : ضبط 102 مخالفا لتعليمات الحجر الصحي تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة من ضبط 102 بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي، بعد ثبوت إصابتهم بفيروس... ‏مكة المكرمة : دوت الخليج ‏مكة المكرمة : دوت الخليج 26 ذو الحجة 1442 هـ 26 ذو الحجة 1442 هـ

جولات تفتيشية على المؤسسات الصحية كثفت وزارة الصحة من جولاتها التفتيشية على المؤسسات الحكومية والخاصة إنفاذا لتعميم مركز القيادة والتحكم نظرًا لأهمية تقديم الخدمة... المدينة المنورة : سعد الحربي المدينة المنورة : سعد الحربي 25 ذو الحجة 1442 هـ 25 ذو الحجة 1442 هـ

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