السعودية | الصحة: الطلاب الذين لن يأخذوا الجرعة الأولى قبل 8 أغسطس لا يمكنهم حضور اليوم الدراسي الأول

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

أوضحت وزارة الصحة أن الطلاب والطالبات الذين لن يأخذوا الجرعة الأولى قبل تاريخ ٨ أغسطس لن يتمكنوا من حضور اليوم الدراسي الأول، حيث إن المدة بين الجرعتين ٣ أسابيع.

وأهابت الوزارة، في رسالة اليوم الخميس لأولياء الأمور والطلاب والطالبات، بضرورة أخذ لقاح كورونا من الفئة العمرية (12-18) عاما، وذلك حرصاً على العودة الآمنة للدراسة حضوريًا.

وكانت وزارة التعليم أوضحت في وقت سابق أن تحصين الطلاب والطالبات في مرحلة التعليم العام بلغ 61%، وفي مراحل التعليم الجامعي ارتفع إلى 85%.، مشيرة إلى أنه في الوقت نفسه تم تحصين 92% من المعلمين والمعلمين والإداريين والموظفين بمدارس التعليم العام، و64% من الكادر الأكاديمي وموظفي الجامعات.

وحضّت الوزارة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم على التطعيم بالجرعة الأولى قبل 8 أغسطس الجاري، وبالجرعة الثانية بعدها بثلاثة أسابيع، استعداداً للعودة الحضورية للدراسة في 29 من الشهر ذاته، وحفاظاً على سلامة الجميع.