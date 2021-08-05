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السعودية | الصحة: الطلاب الذين لن يأخذوا الجرعة الأولى قبل 8 أغسطس لا يمكنهم حضور اليوم الدراسي الأول

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مريم الجابري 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

أوضحت وزارة الصحة أن الطلاب والطالبات الذين لن يأخذوا الجرعة الأولى قبل تاريخ ٨ أغسطس لن يتمكنوا من حضور اليوم الدراسي الأول، حيث إن المدة بين الجرعتين ٣ أسابيع.

وأهابت الوزارة، في رسالة اليوم الخميس لأولياء الأمور والطلاب والطالبات، بضرورة أخذ لقاح من الفئة العمرية (12-18) عاما، وذلك حرصاً على العودة الآمنة للدراسة حضوريًا.

وكانت وزارة التعليم أوضحت في وقت سابق أن تحصين الطلاب والطالبات في مرحلة التعليم العام بلغ 61%، وفي مراحل التعليم الجامعي ارتفع إلى 85%.، مشيرة إلى أنه في الوقت نفسه تم تحصين 92% من المعلمين والمعلمين والإداريين والموظفين بمدارس التعليم العام، و64% من الكادر الأكاديمي وموظفي الجامعات.

وحضّت الوزارة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم على التطعيم بالجرعة الأولى قبل 8 أغسطس الجاري، وبالجرعة الثانية بعدها بثلاثة أسابيع، استعداداً للعودة الحضورية للدراسة في 29 من الشهر ذاته، وحفاظاً على سلامة الجميع.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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