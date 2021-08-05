، "المياه": 399 حيًّا وقرية في منطقة الباحة تستقبل الضخ 20 ساعة يوميًّا ،

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أعلنت شركة المياه الوطنية ممثلة في القطاع الجنوبي تسلّمها لكميات المياه الإضافية المخصصة لمنطقة الباحة من المياه المحلاة البالغة "80" ألف م3/ اليوم.
وقال رئيس القطاع الجنوبي في الشركة المهندس عبدالله العمري: كميات المياه المحلاة المخصصة لمنطقة الباحة ارتفعت بنسبة 100% عن السابق لتصل إلى "80" ألف م3/ اليوم، إضافة إلى ما يتم إنتاجه من محطات تنقية المياه على السدود والآبار الجوفية، لتصل كمية التوزيع اليومية في منطقة الباحة لأول مرة إلى "160" ألف م3 / اليوم.
وأضاف: شبكات المياه مصممة لاستيعاب الكميات الإضافية من المياه المحلاة البالغة أطوالها أكثر من "384" كيلومترًا طوليًّا موصولة بحوالي "40" ألف عداد لخدمة أكثر من "278" ألف مستفيد على مستوى منطقة الباحة، ليصل معدل ساعات الضخ إلى "20" ساعة يوميًّا في "399" حيًّا وقرية، وبضخ مستمر لمدة "24" ساعة في "7" أيام في "152" حيًّا وقرية في مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق وبني حسن والعقيق والقرى المغطاة بشبكات التوزيع.
وأردف "العمري": هذا المُنجَز يسهم بشكل كبير في مواكبة الطلب المتزايد على المياه المحلاة، وزيادة نسب التغطية بالخدمات، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية واستقرارها في المواسم، مع تقليل الاعتماد على مصادر المياه البديلة من سدود وآبار جوفية وصهاريج المياه الناقلة حفاظًا على البيئة، كما تعمل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه الوطنية بجهود مشتركة لزيادة القدرات الإنتاجية للمياه المحلّاة والمياه المنقّاة من السدود والآبار، لرفع كفاءة عمليات التوزيع اليومية، وجاهزية الخزن الاستراتيجي للمياه لتلبية احتياجات المنطقة، بجهود كوادر وطنية تعمل على تجاوز التحديات لتحقيق رؤية المملكة 2030 ومبادرات برنامج التحول الوطني التي تعمل عليها وزارة البيئة والمياه والزراعة لتعزيز منظومة الأمن المائي للوصول إلى استدامة الموارد المائية من خلال إيصال مياه الشرب للمستفيدين في جميع مناطق المملكة.
05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442 04:27 PM
لمواكبة الطلب المتزايد على المياه المحلّاة.. وزيادة نسب التغطية بالخدمات"المياه": 399 حيًّا وقرية في منطقة الباحة تستقبل الضخ 20 ساعة يوميًّا
أعلنت شركة المياه الوطنية ممثلة في القطاع الجنوبي تسلّمها لكميات المياه الإضافية المخصصة لمنطقة الباحة من المياه المحلاة البالغة "80" ألف م3/ اليوم.
وقال رئيس القطاع الجنوبي في الشركة المهندس عبدالله العمري: كميات المياه المحلاة المخصصة لمنطقة الباحة ارتفعت بنسبة 100% عن السابق لتصل إلى "80" ألف م3/ اليوم، إضافة إلى ما يتم إنتاجه من محطات تنقية المياه على السدود والآبار الجوفية، لتصل كمية التوزيع اليومية في منطقة الباحة لأول مرة إلى "160" ألف م3 / اليوم.
وأضاف: شبكات المياه مصممة لاستيعاب الكميات الإضافية من المياه المحلاة البالغة أطوالها أكثر من "384" كيلومترًا طوليًّا موصولة بحوالي "40" ألف عداد لخدمة أكثر من "278" ألف مستفيد على مستوى منطقة الباحة، ليصل معدل ساعات الضخ إلى "20" ساعة يوميًّا في "399" حيًّا وقرية، وبضخ مستمر لمدة "24" ساعة في "7" أيام في "152" حيًّا وقرية في مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق وبني حسن والعقيق والقرى المغطاة بشبكات التوزيع.
وأردف "العمري": هذا المُنجَز يسهم بشكل كبير في مواكبة الطلب المتزايد على المياه المحلاة، وزيادة نسب التغطية بالخدمات، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية واستقرارها في المواسم، مع تقليل الاعتماد على مصادر المياه البديلة من سدود وآبار جوفية وصهاريج المياه الناقلة حفاظًا على البيئة، كما تعمل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه الوطنية بجهود مشتركة لزيادة القدرات الإنتاجية للمياه المحلّاة والمياه المنقّاة من السدود والآبار، لرفع كفاءة عمليات التوزيع اليومية، وجاهزية الخزن الاستراتيجي للمياه لتلبية احتياجات المنطقة، بجهود كوادر وطنية تعمل على تجاوز التحديات لتحقيق رؤية المملكة 2030 ومبادرات برنامج التحول الوطني التي تعمل عليها وزارة البيئة والمياه والزراعة لتعزيز منظومة الأمن المائي للوصول إلى استدامة الموارد المائية من خلال إيصال مياه الشرب للمستفيدين في جميع مناطق المملكة.
، "المياه": 399 حيًّا وقرية في منطقة الباحة تستقبل الضخ 20 ساعة يوميًّا ،
المصدر : الخليج 365
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