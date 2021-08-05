محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وزارة الصحة على ضرورة أخذ لقاح كورونا للطلاب والطالبات من الفئة العمرية (12-18) عامًا، وذلك حرصاً على العودة الآمنة للدراسة حضوريًا. وقالت: الطلاب والطالبات الذين لم يأخذوا الجرعة الأولى قبل تاريخ ٨ أغسطس لن يتمكنوا من حضور اليوم الدراسي الأول، حيث إن المدة بين الجرعتين ٣ أسابيع.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442 04:14 PM "الصحة": الطلاب الذين لم يأخذوا الجرعة الأولى قبل 8 أغسطس لن يتمكنوا من حضور اليوم الدراسي الأول "الصحة": الطلاب الذين لم يأخذوا الجرعة الأولى قبل 8 أغسطس لن يتمكنوا من حضور اليوم الدراسي الأول أكدت وزارة الصحة على ضرورة أخذ لقاح كورونا للطلاب والطالبات من الفئة العمرية (12-18) عامًا، وذلك حرصاً على العودة الآمنة للدراسة حضوريًا. وقالت: الطلاب والطالبات الذين لم يأخذوا الجرعة الأولى قبل تاريخ ٨ أغسطس لن يتمكنوا من حضور اليوم الدراسي الأول، حيث إن المدة بين الجرعتين ٣ أسابيع. الكلمات المفتاحية

، "الصحة": الطلاب الذين لم يأخذوا الجرعة الأولى قبل 8 أغسطس لن يتمكنوا من حضور اليوم الدراسي الأول ،

المصدر : الخليج 365

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