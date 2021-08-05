، سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 11209.42 نقاط ،

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 47.04 نقطة ليقفل عند مستوى 11209.42 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 325 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات تنمية، وسبكيم العالمية، وتكافل الراجحي، وسويكورب وابل ريت، وسليمان الحبيب الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخليجية العامة، وولاء، وسايكو، ومعادن، والاتحاد فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 19.17% و5.22%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والخليجية العامة، وكيان السعودية، والإنماء، وسويكورب وابل ريت هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات تنمية، وسابك، والراجحي، والإنماء، والخليجية العامة هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 151.23 نقطة ليقفل عند مستوى 24548.63 نقطة، وبتداولات بلغت 27 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 245 ألف سهم تقاسمتها 1477 صفقة.
05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442 04:08 PM
وسط تداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريالسوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 11209.42 نقاط
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 47.04 نقطة ليقفل عند مستوى 11209.42 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 325 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات تنمية، وسبكيم العالمية، وتكافل الراجحي، وسويكورب وابل ريت، وسليمان الحبيب الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخليجية العامة، وولاء، وسايكو، ومعادن، والاتحاد فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 19.17% و5.22%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والخليجية العامة، وكيان السعودية، والإنماء، وسويكورب وابل ريت هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات تنمية، وسابك، والراجحي، والإنماء، والخليجية العامة هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 151.23 نقطة ليقفل عند مستوى 24548.63 نقطة، وبتداولات بلغت 27 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 245 ألف سهم تقاسمتها 1477 صفقة.
، سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 11209.42 نقاط ،
المصدر : الخليج 365
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