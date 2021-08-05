، "فنتك السعودية" تكشف نتائج المسح الوطني للتقنية المالية في المملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - يهدف إلى قياس مستوى تبني المجتمع لحلول التقنية المالية

أعلنت "فنتك السعودية" تقرير نتائج المسح الوطني للتقنية المالية، وهو الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية والمنطقة، ويهدف إلى قياس مستوى تبني المجتمع لحلول التقنية المالية، وفهم كيفية دعم قطاع التقنية المالية للأفراد والشركات في أنشطتهم اليومية.

وتناولت نتائج المسح -الذي جاء بدعم من البنك المركزي السعودي "ساما" وهيئة السوق المالية- خمسة جوانب رئيسة وهي: استخدام الأوراق النقدية، وتبني أنشطة التقنية المالية، والعلاقات مع البنك، وخدمات المصرفية المفتوحة، وأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وقال المدير العام لمبادرة فنتك السعودية نجود المليك: "نظرًا للأهمية التي تشكلها التقنية المالية نحتاج لفهم مدى اعتماد الأفراد والشركات في السعودية على حلول التقنية المالية الذي سيساعد على ابتكار منتجات وخدمات جديدة من شأنها أن تقود نمو القطاع وازدهاره في المملكة، إضافة إلى فهم التحديات الحالية التي يواجهها المستهلكون في استخدام حلول التقنية المالية، وسيساعدنا المسح الوطني للتقنية المالية على فهم سلوك المستهلك حتى نتمكن من ضمان تطوير واستمرار الابتكار في قطاع التقنية المالية ليرتقي بطموحات وتوقعات الأفراد والشركات".

ويعد استخدام الأوراق النقدية أحد أهم استنتاجات المسح الوطني للتقنية المالية، وغالبية السكان يستخدمون الأوراق النقدية مرة واحدة أسبوعيًا، إلا أن ذلك الاستخدام في انخفاض مستمر، وهو ما يتسق مع أهداف رؤية المملكة 2030 في التوجّه نحو مجتمع أقل اعتمادًا على الأوراق النقدية، وزيادة نسبة المعاملات غير النقدية إلى 70% بحلول عام 2025.

وشهدت المملكة مع تفشي جائحة كورونا تسارعًا في الأنشطة غير النقدية، مع زيادة المدفوعات الإلكترونية بنسبة 75% العام الماضي، فيما انخفضت عمليات سحب الأوراق النقدية من أجهزة الصراف الآلي ونقاط الدفع الأخرى بنسبة 30% خلال المدة نفسها.

وأظهرت نتائج المسح أن 60% من الأفراد لا يزالون يستخدمون الأوراق النقدية مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وأن فردًا من أصل 4 أفراد يقومون باستخدام الأوراق النقدية بشكل يومي بالرغم من انخفاض العدد الإجمالي للمعاملات النقدية، وبالنسبة للمناطق يستخدم أقل من 20% الأوراق النقدية يوميًا في كل من المنطقة الوسطى (تشمل الرياض) والمنطقة الشرقية، بينما ترتفع النسبة إلى 48% بين سكان المنطقة الجنوبية يوميًا، وتصل إلى 37% في المنطقة الشمالية، و35% بالمنطقة الغربية.

وتوضح نتائج المسح أيضًا وجود ارتباط قوي بين العمر واستخدام الأوراق النقدية بشكل يومي، حيث يستخدم 18% من الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و22 عامًا الأوراق النقدية يوميًا، بينما ترتفع النسبة إلى 46% من عمر 60 عامًا فما فوق، ومع ذلك تذهب التوقعات إلى استمرار نمو المعاملات غير النقدية.

وبيّنت نتائج المسح أن 74% من الأفراد (أي 3 من أصل 4 أفراد) استخدموا حلًا واحدًا على الأقل من حلول التقنية المالية، وأظهرت النتائج تقاربًا في تبني هذه الحلول حسب الجنس بنسبة 75% من الذكور و73% من الإناث، كما توجد علاقة قوية بين إجادة الأفراد لاستخدام التقنية ونسبة تبنيهم لحلولها، حيث استخدم 35% من الأفراد الذين لا يجيدون استخدام التقنية حلول التقنية المالية، فيما استخدم 82% من الأفراد الذين يجيدون استخدام التقنية بشكل جيد حلول التقنية المالية.

وبحسب نتائج المسح سجّلت المنطقة الوسطى (تشمل الرياض) أعلى معدل في تبني حلول التقنية المالية بنسبة 82%، تليها المنطقة الشرقية بنسبة 75%، والمنطقة الغربية بنسبة 68%، ثم المنطقة الشمالية بنسبة 65%، بينما سجلت المنطقة الجنوبية أدنى معدل في تبني حلول التقنية المالية، حيث استخدم 50% فقط من الأفراد حلًا واحدًا على الأقل من حلول التقنية المالية.

وكشفت النتائج عن وجود ارتباط قوي بين العمر ومستوى تبني حلول التقنية المالية، حيث سجّل الأفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و39 عامًا أكثر من 80%، مقارنةً بالشريحة العمرية التي تتراوح أعمارهم ما بين 23-29 عامًا، محققين بذلك أعلى نسبة تبني بمعدل 82%، بينما قلّت إلى 60% في الأفراد الذين تفوق أعمارهم 50 عامًا.

ويُعد نشاط المدفوعات الإلكترونية أكبر مسهم في تبني حلول التقنية المالية، حيث سجلت نتائج المسح أن 91% من الأفراد لديهم معرفة سابقة بالمدفوعات الإلكترونية، بينما يقوم 69% من الأفراد باستخدام المدفوعات الإلكترونية بانتظام، وأسهمت قوانين الدفع الفعّالة التي فرضها البنك المركزي السعودي بتسريع نمو المعاملات غير النقدية، وظهور عدد من شركات الفنتك الكبيرة والمعروفة في نمو هذا المجال، ومن المتوقع أن يسهم إطلاق نظام المدفوعات الفورية "سريع" التابع لشركة المدفوعات السعودية في تسريع نمو المدفوعات الإلكترونية.

وتوصّل المسح الوطني إلى أن 47% من الشركات تبحث عن حلول لتحسين أتمتة عمليات أعمالها التجارية، بينما 43% منها تبحث عن حلول لزيادة رأس مالها، فيما ركز 42% منها على تحسين أمن معلومات وبيانات أعمالها.

وأكدت نتائج المسح الوطني للتقنية المالية أن 9 من أصل 10 عملاء يثقون بعلاقتهم مع البنك الذي يتعاملون معه، بينما يعتقد 84% بأنهم يحصلون على خدمات عالية الجودة من البنك الخاص بهم، وأبدى 83% رضاهم عن الخدمات الرقمية التي يقدمها بنكهم، ويمكن أن يكون أحد تفسيرات المستويات المرتفعة هو الاستثمار الذي قامت به البنوك السعودية في تطوير خدماتها الرقمية على مدى السنوات القليلة الماضية.

وبحسب تقرير نتائج المسح الوطني للتقنية المالية، تشير الأدلة إلى قلة الوعي بفوائد الحلول غير البنكية الأخرى (باستثناء حلول الدفع الإلكتروني)، حيث تعددت إجابات العملاء عن سبب ترددهم في استخدام حلول التقنية المالية، ولكن تضمنت غالبية الإجابات عدم معرفتهم بحلول التقنية المالية أو عدم فهمهم لها.

وأشارت نتائج المسح إلى أن 22% فقط مع العملاء زاروا فرع البنك الشهر الماضي، بينما لم يتذكر 35% من العملاء آخر مرة زاروا فيها البنك، و93% من المشاركين لايمارسون أنشطتهم البنكية إلكترونيًا بشكل أساسي، من خلال الخدمات البنكية عبر الإنترنت أو تطبيق البنك عبر الهاتف المحمول، فيما قام 5% فقط من المشاركين بأنشطتهم البنكية من خلال زيارة فروع البنوك.

وتتمثل خدمات المصرفية المفتوحة (Open Banking) في عملية فتح أو مشاركة البيانات والمعلومات البنكية بشكل آمن لأطراف خارجية من مزودي الخدمات مثل البنوك الأخرى، وشركات الفنتك، بهدف تعزيز الابتكار وتحسين المنتجات والخدمات للعملاء، مقابل الحصول على منتجات وخدمات مالية أفضل.

وتوصّلت نتائج المسح إلى أن 48% من الأفراد، و68% من الشركات يرغبون بمشاركة بياناتهم البنكية مع أطراف خارجية للحصول على خدمة أفضل، بينما أكد 86% منهم على أنهم مستعدون لمشاركة بياناتهم البنكية مع شركات الخدمات المالية المنظمة.

يذكر أن فنتك السعودية هي مبادرة أطلقها البنك المركزي السعودي بالشراكة مع هيئة السوق المالية في أبريل 2018؛ لتحويل المملكة إلى وجهة للابتكار في التقنية المالية، وإيجاد منظومة مزدهرة ومسؤولة، من خلال دعم تطوير البنية التحتية اللازمة لنمو مجال التقنية، وبناء القدرات والمواهب التي تتطلبها شركات الفنتك، ودعم رواد الأعمال في كل مرحلة من مراحل تطورهم.