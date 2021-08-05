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ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم "الخميس"، أن الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في أفريقيا وصلت إلى ذروة قياسية في الأسبوع الذي انتهى في الأول من أغسطس "آب".
وحذرت "الصحية العالمية" أن عدد الوفيات يزداد في 15 دولة.
وأوضحت المنظمة في بيان نقلته "رويترز" أنه جرى تسجيل أكثر من 6400 وفاة، بزيادة بنسبة اثنين في المئة مقارنة مع الأسبوع السابق.
وأضافت أن الوفيات في جنوب أفريقيا وتونس شكلت أكثر من 55 في المئة.
05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442 04:08 PM
حذرت من عدد الحالات يزداد في 15 دولة"الصحة العالمية": وفيات "كورونا" في أفريقيا وصلت إلى ذروة قياسية
ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم "الخميس"، أن الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في أفريقيا وصلت إلى ذروة قياسية في الأسبوع الذي انتهى في الأول من أغسطس "آب".
وحذرت "الصحية العالمية" أن عدد الوفيات يزداد في 15 دولة.
وأوضحت المنظمة في بيان نقلته "رويترز" أنه جرى تسجيل أكثر من 6400 وفاة، بزيادة بنسبة اثنين في المئة مقارنة مع الأسبوع السابق.
وأضافت أن الوفيات في جنوب أفريقيا وتونس شكلت أكثر من 55 في المئة.
، "الصحة العالمية": وفيات "كورونا" في أفريقيا وصلت إلى ذروة قياسية ،
المصدر : الخليج 365
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