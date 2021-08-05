شكرا لمتابعة خبر عن وكيل الموارد البشرية: حصر أكثر من 4 آلاف وظيفة قبل دخول قرار قصر العمل بالمجمعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وكيل وزارة الموارد البشرية للتوطين المهندس ماجد الضحوي أنه تم حصر أكثر من 4 آلاف وظيفة قبل دخول قرار قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين.

وأضاف وكيل وزارة الموارد البشرية للتوطين قرار قصر العمل في المولات على السعوديين يوفر 15 ألف فرصة عمل.

وفي وقت سابق، أكد الضحوي، إن الهدف من قرار قصر العمل في المجمعات على السعوديين، يتضمن توفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل وظيفية، مشيرًا إلى أن المهن المستثناة هي: عامل النظافة والحلاقة وعامل الشحن والتفريغ، وبعض المهن الفنية لصيانة الألعاب الترفيهية.