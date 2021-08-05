الصحة: 986 إصابة بكورونا و1055 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 986 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 530981 حالة.

وذكرت الوزارة -عبر تويتر- أنه تم تسجيل 1055 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 512373 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8297 حالة.

يذكر أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة تجاوز أكثر من 28 مليون جرعة عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق.

وكانت وزارة الصحة، ذكرت في وقت سابق، أنَّه تم تحصين ربع سكان المملكة بجرعتين من لقاح كورونا، كما أعلنت حجز مواعيد الجرعة الأولى من لقاح كورونا، مسبقًا، للطلاب والطالبات من الفئة العمرية (12 – 18) عامًا.

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