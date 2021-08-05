الأرصاد: 600 محطة لرصد العواصف الترابية على طرق المملكة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد أن 600 محطة ترصد العواصف الترابية على طرق المملكة، من أجل زيادة السلامة لوسائل النقل البري.

وذكر المركز -عبر تويتر- أن ٦٠٠ محطة لرصد العواصف الترابية على الطرقات لزيادة السلامة لوسائل النقل البرية وخفض مستوى الحوادث والوفيات، وذلك ضمن مشاريع مبادرات المركز للتحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030.

كان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة).

ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض، وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

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