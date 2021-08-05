السديس: المملكة حققت نجاحًا تاريخيًّا في إدارتها لموسم الحج الاستثنائي

الرياض - محمد عبدالله - أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية حققت نجاحًا تاريخيًا في إدارتها لموسم الحج الاستثنائي لهذا العام 1442هـ، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال السديس في الحفل الختامي لموسم الحج الاستثنائي: «التنسيق والتعاون والتكامل أبرز عوامل النجاح التي دأبت قيادتنا الرشيدة على تعزيز مبادئها، وتمكين الجهات في أن تقدم أقصى جهودها لخدمة حجاج بيت الله الحرام».

وأضاف: «المملكة العربية السعودية منذ نشأتها شرُفت بخدمة ضيوف الرحمن، وحكومتنا الرشيدة حققت بفضل الله التميز في تقديم الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين».

وتابع: «حققت المملكة نجاحاً تاريخيًّا في إدارتها لموسم الحج الاستثنائي، حيث أقيمت الشعائر وحُفظت النفس البشرية، فشكراً لكافة الجهات التي بذلت الغالي والنفيس في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهم».

بينما قال قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة المُعيّن حديثًا اللواء محمد البسامي: «أشيد بهذا التعاون المثمر والتكامل بين كافة الجهات، التي سخرت كامل التجهيزات والقدرات، وانعكس بشكل واضح وجلي على المستوى الرفيع للخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام تأصيلاً لمبدأ الاستدامة والعمل الجماعي».

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