التعليم: نسبة تحصين الطلاب 61% للعام و85% للجامعي و92% للمعلمين

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة التعليم نسب التحصين في التعليم العام والجامعي؛ وذلك استعداداً لعودة آمنة مع بداية العام الدراسي الجديد.

وقال الحساب الرسمي لوزارة التعليم عبر موقع «تويتر» إن نسبة التحصين في التعليم العام جاءت كالآتي: «61% للطلاب والطالبات، 92% للمعلمين والمعلمات والإداريين والموظفين».

وأضافت أن نسبة تحصين طلاب وطالبات التعليم الجامعي وصلت إلى 85%، و64% نسبة تحصين الكادر الأكاديمي والموظفين.

وذكرت أنه من أجل عودة آمنة للدراسة، يجب الحصول على جرعتين من لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي، مشيرًا إلى الجرعة الأولى قبل 8 أغسطس، والجرعة الثانية بعد 3 أسابيع من الأولى، والعودة حضوريًا سيتكون في 29 أغسطس الجاري.