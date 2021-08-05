أمير عسير يشهد توقيع اتفاقيات لإنشاء وحدات سكنية في أبها وبلقرن

الرياض - محمد عبدالله - شهد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال توقيع عدة اتفاقيات في قطاع الإسكان التنموي مع عدد من المقاولين المؤهلين لتنفيذ إنشاء عدد من الوحدات السكنية الجديدة لمستفيدي الإسكان التنموي في أبها وشمال أبها وبلقرن.

وذكرت إمارة عسير -عبر تويتر- أن المنطقة تضم نحو 6432 وحدة سكنية تتوزع في 5 مشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص.

بالإضافة إلى 24 مخططًا تتيح 21,418 أرضًا في مختلف محافظات ومراكز المنطقة، تم طرحها للحجز مسبقًا لمستفيدي (سكني).

وأضافت إمارة عسير، أن اتفاقيات قطاع الإسكان التنموي تم توقيعها أثناء لقاء الأمير تركي بن طلال، مع نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وتنمية المدن، المهندس عبد الله بن محمد البدير، والوفد المرافق له.

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