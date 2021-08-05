جامعة الملك فيصل تكمل خطتها لعودة الدراسة الحضورية

الرياض - محمد عبدالله - أكملت جامعة الملك فيصل خطّتها لعودة الدراسة الحضورية للعام الجامعي 1442 - 1443هـ في مبانيها ومرافقها، وفق الإجراءات الوقائية، وبما يوفّر بيئة تعليمية وبحثية صحية وآمنة لطلبة ومنسوبي الجامعة، إلى جانب متابعة النسبة الإحصائية لتحصين الطلبة والهيئة التدريسية والإدارية.

واعتمدت اللجنة العليا المعنيّة بخطط العودة الحضورية الآمنة، الدليل الإرشادي لإجراءات العودة الدراسية للعام الجامعي، الذي يتضمّن الإجراءات الإرشادية للطلبة والهيئة التدريسية والإدارية، ولجان ومنسقي تطبيق الإجراءات الاحترازية في الكليات.

وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي أن الجامعة أكملت خطتها الشاملة لعودة الدراسة الحضورية الآمنة لكل المراحل الأكاديمية في مبانيها، مؤكداً أن الجامعة سوف توظّف جميع إمكاناتها وخياراتها التعليمية المتاحة بما يحقق سلامة طلبتها ومنسوبيها، وبما يحقق أعلى معايير الجودة الأكاديمية، حاثّاً غير المحصنين للمبادرة بأخذ جرعتي اللقاح؛ حفاظاً على صحتهم وصحة أسرهم ومجتمعهم، وللتمكّن من دخول الجامعة، وعودة الحياة الطبيعية لبيئة التعليم والعمل في الجامعة.

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