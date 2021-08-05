جامعة حفر الباطن تنهي إجراءات قبول الدفعة الأولى غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

من المقرر أن تنهي جامعة حفر الباطن إجراءات قبول مرشحي الدفعة الأولى إلكترونيًا يوم غد الجمعة الموافق السادس من أغسطس 2021 عند الساعة 12 ظهرًا بحسب الجدول الزمني للقبول.

إجراءات القبول في جامعة حفر الباطن

ومن المقرر أن يتم يوم الأحد 8 أغسطس الجاري إعلان الدفعة الثانية للقبول للطلاب والطالبات على أن يتم إنهاء إجراءات القبول للمرشحين في الدفعة الثانية يوم 10/8/2021.

فيما يبدأ إعلان القبول للدفعة الثالثة والأخيرة يوم 12 أغسطس ويستمر حتى يوم 14 أغسطس وهو تاريخ إغلاق القبول على أن يبدأ العام الجامعي الجديد يوم 29 أغسطس 2021 بحسب التقويم الدراسي الجديد.

الاستعلام عن حالة القبول

وكانت عمادة القبول والتسجيل قد نشرت أمس صورة توضح أيقونة الاستعلام عن حالة الطلب الجديد وعلقت عليها بالقول: يمكنك من خلال هذه الأيقونة استعراض حالة طلبك بعد إعلان كل دفعة.

وتابعت أنه يمكن إكمال إجراءات القبول الإلكترونية في حال حصول الطالب على “قبول مشروط” في أحد الرغبات التي قام باختيارها.

الجدول الزمني للقبول

وكانت جامعة حفر الباطن ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، أعلنت عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي القادم 1443هـ، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية للجامعة، خلال الفترة من يوم الثلاثاء 17 ذي الحجة 1443 هـ وحتى يوم الاثنين 23 ذي الحجة 1443 هـ.

نسب ومعايير المفاضلة

وأوضحت جامعة حفر الباطن أن القبول في برنامج السنة التحضيرية للتخصصات الصحية والهندسية للطلاب والطالبات وفق النسب ” 30% ثانوي + 30% قدرات + 40% تحصيلي ” أما بقية الكليات فسيتاح فيها القبول مباشرة، حيث ستُحتسب النسب للمسار العلمي ” 30% ثانوي + 30% قدرات + 40% تحصيلي” والمسار الإنساني والإداري للطلاب ” 50% ثانوي + 50% قدرات ” والطالبات ” 40% ثانوي + 30% قدرات + 30% تحصيلي “.

ولفتت إلى ضرورة استكمال المقبولين جميع إجراءات الترشيح إلكترونياً، والموافقة على نماذج الإقرار والتعهدات، واستكمال جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح, وأنه لن يكون هناك حاجة إلى إرسال أي أوراق أو مستندات عن طريق البريد الإلكتروني, حيث ستكون جميع إجراءات إنهاء القبول إلكترونية, ويجب على المرشحين للقبول الالتزام بإنهاء الإجراءات في الوقت المحدد لكل دفعة حسب الخطة الزمنية لأعمال القبول، والتي أُعلن عنها مسبقاً عبر موقع الجامعة الرسمي وقنوات التواصل الرسمية الخاصة بالجامعة .



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