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شكرا لقرائتكم ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي برنت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-05
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ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي برنت
متابعات الخليج 365 - واس
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم بمقدار 0.31 دولار أمريكي، أو ما يعادل 0.44 % ليصل إلى 70.69 دولاراً أمريكياً للبرميل.
خام غرب تكساس:
كما ارتفع أيضاً سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 0.48 دولار أمريكي، أو ما يعادل 0.70 % إلى 68.63 دولاراً للبرميل.
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