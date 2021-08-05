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ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي برنت

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-05

ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي برنت

متابعات الخليج 365 - واس

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم بمقدار 0.31 دولار أمريكي، أو ما يعادل 0.44 % ليصل إلى 70.69 دولاراً أمريكياً للبرميل.

خام غرب تكساس: 

كما ارتفع أيضاً سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 0.48 دولار أمريكي، أو ما يعادل 0.70 % إلى 68.63 دولاراً للبرميل.


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