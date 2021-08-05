جامعة نجران تعلن نتائج القبول لبرامج الماجستير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-05

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت جامعة نجران ممثلةً في عمادة الدراسات العليا نتائج القبول في برامج الماجستير مدفوعة الرسوم للعام الجامعي 1443 هـ، داعيةً الراغبين في معرفة أسماء المقبولين إلى الدخول عبر الرابط التالي : هنا.

ودعت عميدة الدراسات العليا الدكتورة أمل ظافر الشهري جميع الطلاب والطالبات الذين تم قبولهم للمسارعة في إنهاء إجراءات القبول النهائي في موعد أقصاه يوم الأحد السابع من شهر محرم القادم، علماً أن القبول سيتم إلغاؤه في حال عدم استيفائها.

القبول النهائي:

وأشارت العمادة إلى أن استقبال طلبات إنهاء إجراءات القبول النهائي عبر البريد الإلكتروني التالي : [email protected] ، متضمنةً كتابة اسم ورقم الجوال واسم البرنامج ، وإرفاق وصل الإيداع البنكي على أن يكون باسم الطالب المسجل في البرنامج، إضافة شهادة البكالوريوس، والسجل الأكاديمي، وكذلك الهوية الوطنية/ إقامة، داعيةً الراغبين في معرفة الرسوم المطلوبة الدخول على الرابط : هنا

كما حددت الجامعة وسيلة تواصل عبر الهاتف في حال وجود استفسارات من قبل المقبولين وذلك عبر الأرقام التالية: 0175428785—0175428157 – 0175428863-0175421907.

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