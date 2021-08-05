محمد بن مسعود - الدمام - بحضور الوكلاء ومساعد قائد قوات الحج والعمرة والجهات المشاركة تقيم رئاسة الحرمين الشريفين، هذه اللحظات حفلها الاستثنائي الختامي لحج هذا العام، بحضور الرئيس العام ‏لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وقائد قوات الحج والعمرة، اللواء محمد البسامي. حضر الحفل وكلاء رئاسة الحرمين الشريفين، ومساعد قائد قوات الحج والعمرة، والجهات المشاركة. 05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442 03:02 PM بحضور الوكلاء ومساعد قائد قوات الحج والعمرة والجهات المشاركة رئاسة الحرمين تقيم حفلها السنوي الاستثنائي الختامي لحج هذا العام رئاسة الحرمين تقيم حفلها السنوي الاستثنائي الختامي لحج هذا العام تقيم رئاسة الحرمين الشريفين، هذه اللحظات حفلها الاستثنائي الختامي لحج هذا العام، بحضور الرئيس العام ‏لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وقائد قوات الحج والعمرة، اللواء محمد البسامي. حضر الحفل وكلاء رئاسة الحرمين الشريفين، ومساعد قائد قوات الحج والعمرة، والجهات المشاركة. الكلمات المفتاحية ، رئاسة الحرمين تقيم حفلها السنوي الاستثنائي الختامي لحج هذا العام ،

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