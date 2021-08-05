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نشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس اليوم (الخميس)، صورًا لرئيس الوزراء المقال هشام المشيشي وهو يعلن عن ممتلكاته، في أول ظهور له بعد 11 يومًا من عزله.
وتبدد الصور، التي نشرتها الهيئة على موقعها الإلكتروني، على ما يبدو دعاوى معارضي الرئيس قيس سعيد بأن "المشيشي" رهن الإقامة الجبرية في منزله، وفقاً لـ"رويترز".
وكان "سعيد" قد أعلن في 25 يوليو (تموز) عزل "المشيشي" وتجميد أعمال البرلمان، ضمن إجراءات استثنائية لاقت تأييدًا شعبيًا واسعًا ووصفها منتقدوه بأنها انقلاب.
ظهور رئيس الوزراء التونسي للمرة الأولى منذ عزلهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-05
نشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس اليوم (الخميس)، صورًا لرئيس الوزراء المقال هشام المشيشي وهو يعلن عن ممتلكاته، في أول ظهور له بعد 11 يومًا من عزله.
وتبدد الصور، التي نشرتها الهيئة على موقعها الإلكتروني، على ما يبدو دعاوى معارضي الرئيس قيس سعيد بأن "المشيشي" رهن الإقامة الجبرية في منزله، وفقاً لـ"رويترز".
وكان "سعيد" قد أعلن في 25 يوليو (تموز) عزل "المشيشي" وتجميد أعمال البرلمان، ضمن إجراءات استثنائية لاقت تأييدًا شعبيًا واسعًا ووصفها منتقدوه بأنها انقلاب.
05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
02:31 PM
الصور تبدد مزاعم وضع "المشيشي" رهن الإقامة الجبرية
نشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس اليوم (الخميس)، صورًا لرئيس الوزراء المقال هشام المشيشي وهو يعلن عن ممتلكاته، في أول ظهور له بعد 11 يومًا من عزله.
وتبدد الصور، التي نشرتها الهيئة على موقعها الإلكتروني، على ما يبدو دعاوى معارضي الرئيس قيس سعيد بأن "المشيشي" رهن الإقامة الجبرية في منزله، وفقاً لـ"رويترز".
وكان "سعيد" قد أعلن في 25 يوليو (تموز) عزل "المشيشي" وتجميد أعمال البرلمان، ضمن إجراءات استثنائية لاقت تأييدًا شعبيًا واسعًا ووصفها منتقدوه بأنها انقلاب.
، ظهور رئيس الوزراء التونسي للمرة الأولى منذ عزله ،
المصدر : الخليج 365
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