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نصح استشاري الأمراض المعدية الدكتور مقبل الحديثي، بعدم نزع الكمامات في الوقت الحالي، والإلتزام بالمسافات الآمنة، والتباعد الجسدي في الأماكن العامة، مع تعقيم الأيدي بشكل منتظم، أو غسلها بالماء والصابون للوقاية من كورونا.
ولفت "الحديثي" في مداخلة مع قناة "الإخبارية"، إلى أن تناول اللقاح لا يمنع الإصابة بكورونا، وقال: "قد يصاب الشخص بالفيروس بعد تناول التطعيم، بدون أعراض، أو بأعراض خفيفة، لكنه يكون مصدر خطر لنشر المرض، لذا يجب أخذ الاحتياطات الوقائية لحماية الفرد والمجتمع".
05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442 02:49 PM
دعا إلى الالتزام بالمسافات الآمنة والتباعد الجسدي في الأماكن العامة وتعقيم الأيدياستشاري أمراض معدية: لا يُنصح بنزع الكمامات حالياً واللقاح لا يمنع الإصابة بكورونا
نصح استشاري الأمراض المعدية الدكتور مقبل الحديثي، بعدم نزع الكمامات في الوقت الحالي، والإلتزام بالمسافات الآمنة، والتباعد الجسدي في الأماكن العامة، مع تعقيم الأيدي بشكل منتظم، أو غسلها بالماء والصابون للوقاية من كورونا.
ولفت "الحديثي" في مداخلة مع قناة "الإخبارية"، إلى أن تناول اللقاح لا يمنع الإصابة بكورونا، وقال: "قد يصاب الشخص بالفيروس بعد تناول التطعيم، بدون أعراض، أو بأعراض خفيفة، لكنه يكون مصدر خطر لنشر المرض، لذا يجب أخذ الاحتياطات الوقائية لحماية الفرد والمجتمع".
، استشاري أمراض معدية: لا يُنصح بنزع الكمامات حالياً واللقاح لا يمنع الإصابة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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