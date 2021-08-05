محمد بن مسعود - الدمام - لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 308 مجمِّدات "O2". وأوضحت أن سبب الاستدعاء هو عدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ودعت إلى التواصل مع الشركة لترتيب موعد لزيارة فني الصيانة لسحب المجمد المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقداً. 05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442 02:42 PM لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية "التجارة" تستدعي 308 مجمِّدات "O2" "التجارة" تستدعي 308 مجمِّدات "O2" أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 308 مجمِّدات "O2". وأوضحت أن سبب الاستدعاء هو عدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ودعت إلى التواصل مع الشركة لترتيب موعد لزيارة فني الصيانة لسحب المجمد المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقداً. الكلمات المفتاحية ، "التجارة" تستدعي 308 مجمِّدات "O2" ،

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