محمد بن مسعود - الدمام - دعت إلى ضرورة الحصول على جرعتي اللقاح قبل بدء العام الدراسي كشفت وزارة التعليم أن نسبة التحصين في التعليم العام بلغت بالنسبة للطلال والطالبات 61%، بينما بلغت للمعلمين والمعلمات والإداريين والموظفين 92%. وقالت الوزارة: بلغت النسبة في التعليم الجامعي بالنسبة للطلاب والطالبات 85%، فيما بلغت للكادر الأكاديمي والموظفين 64%. وأضافت: لعودة آمنة نحصل على جرعتين من لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي: الأولى قبل 8 أغسطس والثانية بعد ثلاثة أسابيع والعودة الحضورية في 29 أغسطس. 05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442 02:34 PM دعت إلى ضرورة الحصول على جرعتي اللقاح قبل بدء العام الدراسي "التعليم": نسبة التحصين للطلاب والطالبات في التعليم الجامعي 85% "التعليم": نسبة التحصين للطلاب والطالبات في التعليم الجامعي 85% كشفت وزارة التعليم أن نسبة التحصين في التعليم العام بلغت بالنسبة للطلال والطالبات 61%، بينما بلغت للمعلمين والمعلمات والإداريين والموظفين 92%. وقالت الوزارة: بلغت النسبة في التعليم الجامعي بالنسبة للطلاب والطالبات 85%، فيما بلغت للكادر الأكاديمي والموظفين 64%. وأضافت: لعودة آمنة نحصل على جرعتين من لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي: الأولى قبل 8 أغسطس والثانية بعد ثلاثة أسابيع والعودة الحضورية في 29 أغسطس. الكلمات المفتاحية ، "التعليم": نسبة التحصين للطلاب والطالبات في التعليم الجامعي 85% ،

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