شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في الفلبين تُصدر تنبيه للمواطنين المقيمين هناك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مانيلا (صدى):

طالبت سفارة المملكة بالفلبين المواطنين المقيمين هناك، بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية من قبل الحكومة الفلبينية.

وقالت السفارة في بيان لها: «تود السفارة الإفادة بأن أوقات العمل الرسمي اعتبارًا من تاريخ 1442/12/27هـ الموافق 2021/8/6م، حتى تاريخ 1443/1/12هـ الموافق 2021/8/20م سيكون من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية مساءً».

وأضافت: «أمل السفارة من الإخوة المواطنين المقيمين في جمهورية الفلبين الالتزام والتقيد بالأنظمة الاحترازية المعلنة من قبل الحكومة الفلبينية فيما يخص فيروس كورونا حفاظاً على سلامتكم والله خير الحافظين في حالة الطوارئ لا سمح الله يرجى التواصل معنا».