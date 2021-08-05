شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: الحرارة ستصل إلى 48 درجة مئوية في الدمام والأحساء اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

توقع المختص بالتوقعات في مركز الأرصاد بجدة، عقبل العقيل ارتفاع درجات الحرارة على المنطقة الشرقية اليوم الخميس، وأن تصل الحرارة إلى 48 درجة مئوية في الدمام والأحساء.

وقال المختص إن درجات الحرارة ستكون مرتفعة اليوم على القطاع الشرقي بالمملكة، وقد تصل إلى 48 درجة مئوية في الدمام والأحساء

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة).