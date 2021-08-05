شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: لا أنصح بنزع الكمامة حاليا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح استشاري أمراض معدية الدكتور مقبل الحديثي، ضرورة ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة خاصة المغلقة لعدم الإصابة بفيروس كورونا.
وقال مقبل الحديثي لقناة " الإخبارية " : وقد يكون شخص مصاب بفيروس كورونا ولاتظهر عليه أي أعراض ولكنه ينقل الفيروس.
وأضاف: لا أنصح بنزع الكمامة حاليا وأخذ اللقاح لا يمنع الإصابة بكورونا، لذلك يجب الالتزام بأخذ الاحتياطات اللازمة.