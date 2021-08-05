شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: لا أنصح بنزع الكمامة حاليا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح استشاري أمراض معدية الدكتور مقبل الحديثي، ضرورة ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة خاصة المغلقة لعدم الإصابة بفيروس أوضح استشاري أمراض معدية الدكتور مقبل الحديثي، ضرورة ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة خاصة المغلقة لعدم الإصابة بفيروس كورونا وقال مقبل الحديثي لقناة " الإخبارية " : وقد يكون شخص مصاب بفيروس كورونا ولاتظهر عليه أي أعراض ولكنه ينقل الفيروس. وأضاف: لا أنصح بنزع الكمامة حاليا وأخذ اللقاح لا يمنع الإصابة بكورونا، لذلك يجب الالتزام بأخذ الاحتياطات اللازمة.