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بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: لا أنصح بنزع الكمامة حاليا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح استشاري أمراض معدية الدكتور مقبل الحديثي، ضرورة ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة خاصة المغلقة لعدم الإصابة بفيروس .

وقال مقبل الحديثي لقناة " الإخبارية " : وقد يكون شخص مصاب بفيروس كورونا ولاتظهر عليه أي أعراض ولكنه ينقل الفيروس.

وأضاف: لا أنصح بنزع الكمامة حاليا وأخذ اللقاح لا يمنع الإصابة بكورونا، لذلك يجب الالتزام بأخذ الاحتياطات اللازمة.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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