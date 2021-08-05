شكرا لمتابعة خبر عن أمير القصيم يتسلم التقرير النهائي لسباق الغضا للهجن بمحافظة عنيزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد المحسن (صدى):

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، التقرير النهائي لسباق الغضا للهجن والذي أختتمت فعالياته مؤخرا بمشاركة من ملاك الأبل بالمملكة .

جاء ذلك بعد أن إستقبل سمو أمير القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم ، بحضور مدير عام ميدان الهجن بمحافظة عنيزة يوسف القاضي ورئيس بلدية عنيزة المهندس فارس القحطاني .

وبارك سمو أمير القصيم للقائمين على السباق هذا النجاح ، الذي شهد مشاركة واسعة من ملاك ومؤسسات الهجن للمنافسة في هذا السباق ، مشيراً سموه إلى أهمية العمل على التطوير المستمر لمثل هذه السباقات التي نتطلّع أن تكون محط إهتمام ملاك الهجن سواء داخل المملكة أو خارجها ، مثمناً للجميع جهودهم متمنيا لهم دوام التوفيق .

من جانبه ، ثمن محافظ عنيزة اهتمام ودعم سمو أمير القصيم للأنشطة الرياضية خصوصا سباق الهجن الذي شهد تفاعلا كبيرا من ملاك الهجن والمهتمين بهذه الرياضة العريقة .