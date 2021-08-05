شكرا لمتابعة خبر عن توقيع مذكرة تعاون بين جمعية البر بجدة ومركز ياسمين للفنون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبد القادر رضوان (صدى):

وقعت جمعية البر بجدة ممثلة بوحدة التطوع مذكرة تعاون مع مركز ياسمين للفنون.

وجاء توقيع المذكرة انطلاقاً من حرص الجمعية على تعزيز المسؤولية الاجتماعية ودعم المتطوعين ومساندتهم للاضطلاع بأدوارهم في خدمة المجتمع، من خلال المشاركة والتعاون على تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية والاهتمام بفئات المجتمع المتنوعة وإثراء الوعي المجتمعي بضرورة المشاركة الفاعلة في مبادرات ومشروعات الخدمات الاجتماعية التي تجسد دور المسؤولية الاجتماعية في التنمية.

وفي إطار تبادل المنافع، التقت إرادة الطرفين على تقديم خدماتهما ضمن منظومة من العمل التكاملي مع تقديم المزايا والدعم اللوجستي والإعلامي للفرق التطوعية بما يدعم الأهداف المجتمعية التي يسعى كلا الطرفين الى تحقيقها.

وقال الأستاذ حسين بن شهران مدير وحدة التطوع بالجمعية: إن توقيع الجمعية على مثل هذه المذكرات يأتي حرصاً منها على بلورة الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، بما تتركه من أثر مستدام يساهم في تنمية المجتمع عبر تقديم حزمة من الخدمات لمختلف فئاته، واضاف: إن دعم المتطوعين وزيادة أعدادهم واستنهاض هممهم والاستفادة من عطاءاتهم المتنوعة من خلال الشراكات المختلفة يشكل جزءاً من مستهدفات المشروع التنموي الذي رسمت رؤية 2030 معالم خريطته، والتي جاء دعم التطوع وزيادة أعداد المتطوعين الى مليون متطوع واحدا من أبرز مستهدفاتها.