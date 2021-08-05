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جامعة الإمام عبد الرحمن تفتح باب التطعيم بلقاح فايزر لسكان الشرقية

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام استقبالها لجميع سكان المنطقة الشرقية من مواطنين ومقيمين وزائرين لتلقى لقاح (فايزر).

وذكرت الجامعة -عبر حسابها على تويتر- أن مركز لقاحات كورونا بالمدينة الطبية الأكاديمية التابعة لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، يسره استقبال جميع سكان المنطقة الشرقية، مواطنين ومقيمين، وكذلك الزائر لمدة لا تقل عن ٣ أشهر، لأخذ لقاح فايزر.

ودعت الجامعة، الجميع، إلى المبادرة بالتسجيل وحجز موعد لأخذ لقاح كورونا عبر تحميل تطبيق «سكيب لاينو».

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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