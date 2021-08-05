التأمينات: غرامة 10 آلاف ريال لعدم تسجيل الموظف في نظام التأمينات

الرياض - محمد عبدالله - جددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تذكير صاحب العمل، بأن عدم تسجيل العاملين لديه في نظام التأمينات أو تسجيلهم بأجر غير صحيح، يعرضه لغرامة قدرها 10 آلاف ريال ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات.

وذكرت التأمينات -عبر تويتر- «عزيزي صاحب العمل.. عدم تسجيل العاملين لديك في نظام التأمينات الاجتماعية يعد مخالفة يترتب عليها فرض غرامة مالية».

وأشارت إلى أنه وفقًا للمادة الثانية والستون من نظام التأمينات، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه -بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة- بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار.

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها.

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