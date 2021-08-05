سفارة المملكة في بنجلاديش: فتح طلبات التأشيرات للعمالة المنزلية بدءً من الأحد

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت سفارة السعودية في بنجلاديش أنه سيتم فتح طلبات التأشيرات للعمالة للمنزلية بدءً من الأحد المقبل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله بالتسهيل على المواطنين.

وقال الحساب الرسمي للسفارة عبر موقع «تويتر»: «تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله بالتسهيل على المواطنين وحرصاً من السفارة على مساعدة المواطنين وتقديراً لحاجة الأسر السعودية للعمالة المنزلية خاصة مع قرب العودة للمدارس ورغم استمرار قيود الحجر والإغلاق في بنجلاديش».

وأضاف: «تود السفارة إحاطة العموم بأنها ستفتح أبوابها لاستقبال طلبات التأشير للعمالة المنزلية فقط ابتداء من يوم الأحد 1442/12/29 الموافق 2021/8/8 مع تطبيق الاحترازات الصحية».

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