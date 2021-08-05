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سفارة المملكة بالفلبين تدعو المواطنين بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية

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الرياض - محمد عبدالله - دعت سفارة بالفلبين المواطنين المقيمين في جمهورية الفلبين، بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية من قبل الحكومة الفلبينية.

وقال الحساب الرسمي للسفارة عبر موقع «تويتر»: «تود السفارة الإفادة بأن أوقات العمل الرسمي اعتبارًا من تاريخ 1442/12/27هـ الموافق 2021/8/6م، حتى تاريخ 1443/1/12هـ الموافق 2021/8/20م سيكون من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية مساءً».

وأضاف: «أمل السفارة من الإخوة المواطنين المقيمين في جمهورية الفلبين الالتزام والتقيد بالأنظمة الاحترازية المعلنة من قبل الحكومة الفلبينية فيما يخص فيروس حفاظاً على سلامتكم والله خير الحافظين في حالة الطوارئ لا سمح الله يرجى التواصل معنا».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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