الصحة تقدم 1.8 مليون جرعة من لقاح كورونا منذ بدء شرط التحصين الأحد الماضي

الرياض - محمد عبدالله - قدمت وزارة الصحة نحو 1.8 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال الأربعة أيام الماضية، منذ بدء سريان شرط التحصين لدخول المنشآت الحكومية والمدارس ووسائل النقل والفعاليات، من يوم الأحد الماضي (1 أغسطس) وحتى الآن، وفقًا لما ذكرته «الإخبارية».

كانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الأربعاء ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 28.4 مليون، منها 19.4 مليون جرعة أولى، و9 ملايين جرعة ثانية.

وأشارت الوزارة إلى عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن بلغ 1.49 مليون شخص، وحثت على استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية مع ضرورة المبادرة بأخذ جرعتين من اللقاح للتصدي لمتحورات كورونا «سريعة الانتشار».

اقرأ أيضًا:

«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 28.4 مليون