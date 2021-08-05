مراكز لقاح كورونا بالجوف تواصل استقبال جميع الفئات العمرية

الرياض - محمد عبدالله - واصلت مراكز اللقاحات بمنطقة الجوف استقبال كافة الفئات العمرية من المواطنين والمقيمين لأخذ لقاح كورونا.

وأشارت صحة الجوف -عبر تويتر- إلى أن أخذ اللقاح يتم وسط تنظيم يسهل علي الجميع أخذ اللقاح، داعية إلى أخذ الخطوة وتلقي اللقاح من خلال التسجيل عبر تطبيق (صحتي).

من جهة أخرى، نظم مركز زراعة القوقعة بصحة الجوف، حملة لتثقيف ذوي المرضى وتأهيلهم لإجراء عملية الزراعة، والإجراءات اللازمة بعد الزراعة.

كما نجح فريق طبي في مركز زراعة القوقعة بالجوف من زراعة قوقعة لطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، كانت تعاني من فقد للسمع، وتعد هذه الزراعة رقم 111 بالمركز.

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