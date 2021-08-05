حساب المواطن: متبقي 5 أيام على إيداع الدفعة الـ45

الرياض - محمد عبدالله - أعلن برنامج حساب المواطن، عبر حسابه على موقع «تويتر»، أنه يتبقى 5 أيام على إيداع الدفعة الـ45 (شهر أغسطس) في حسابات المستفيدين.

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن أنه سيتم صرف الدعم للدفعة الـ45 ( شهر أغسطس 2021م) يوم الثلاثاء القادم، وذلك في موعدها المعتاد.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج -عبر تويتر- أنه يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

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حساب المواطن: صرف الدعم لدفعة أغسطس الثلاثاء القادم