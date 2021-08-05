وزير خارجية السعودية: الاتفاق الإبراهيمي عزز التواصل الإيجابي بالمنطقة

محمد الفلاح - الخميس 5 أغسطس 2021

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أن الاتفاق الإبراهيمي عمل بشكل إيجابي لتعزيز التواصل في المنطقة.



وأضاف خلال كلمته أمام منتدى "أسبن" الأمني، الذي انعقد عبر الإنترنت، الثلاثاء، أنه "من منطلق هذا الشعور أعتقد أن القرارات التي اتخذتها هذه الدول يمكن النظر إليها بشكل إيجابي ونعتقد أنه علينا أن نبني على أساس هذه الروح".

وتابع الأمير فيصل: "وأفضل وسيلة للبناء على هذه الروح هي إيجاد طريق نحو حل للقضية الفلسطينية، وإيجاد طريقة نحو دولة فلسطينية، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى علاقات طبيعية كاملة لإسرائيل في المنطقة".

واستطرد: "لطالما قلنا إن السلام خيار استراتيجي للعرب وأعتقد أن ما علينا فعله هو أن نسعى لحل شامل للقضية الفلسطينية".

وكانت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وقعتا بالبيت الأبيض، يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي، معاهدة السلام بين البلدين، برعاية أمريكية وحضور نحو ألف شخصية من مختلف دول العالم.

ولاقت معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، ترحيبا دوليا وإقليميا واسع النطاق، ولحقها البحرين والمغرب والسودان في ركب السلام ضمن الاتفاق الإبراهيمي.