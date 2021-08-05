السعودية | رئاسة شؤون الحرمين تطلق برنامج “حياك” لرفع جودة الاستقبال النسائي

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أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، برنامجها التدريبي “حياك”، بغية الرفع من جودة الاستقبال النسائي.

ويهدف البرنامج إلى الرقي بمستوى الخدمات للمستفيدات، لتحقيق رضاهن من خلال جودة الاستقبال، وتقديم أرقى الخدمات، وتفعيل متطلبات اللائحة الفنية لشهادة الجودة السعودية لمراكز خدمة المستفيد، وتوفير معايير موحدة للخدمة.