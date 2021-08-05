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السعودية | رئاسة شؤون الحرمين تطلق برنامج “حياك” لرفع جودة الاستقبال النسائي

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 5 ثواني - 1:14 مساءً, 5 أغسطس 2021 م

المناطق - مكة المكرمة

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، برنامجها التدريبي “حياك”، بغية الرفع من جودة الاستقبال النسائي.
ويهدف البرنامج إلى الرقي بمستوى الخدمات للمستفيدات، لتحقيق رضاهن من خلال جودة الاستقبال، وتقديم أرقى الخدمات، وتفعيل متطلبات اللائحة الفنية لشهادة الجودة لمراكز خدمة المستفيد، وتوفير معايير موحدة للخدمة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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