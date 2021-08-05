محمد بن مسعود - الدمام - من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-05 اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، قبل أن يغادروه من باب السلسلة. 05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442 11:08 AM من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

، عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية ،

المصدر : الخليج 365

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