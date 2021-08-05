السعودية | “الفحص المهني” يضيف 6 اختصاصات جديدة للتحقق من امتلاك العاملين فيها المهارات اللازمة

المناطق - الرياض

أعلن برنامج الفحص المهني التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إضافة 6 اختصاصات جديدة يندرج تحتها 120 مهنة،للتحقق من امتلاك العاملين فيها للمهارات اللازمة، لتضاف بذلك إلى الاختصاصات التي أعلن عنها البرنامج سابقاً، حسب خطة الإلزام المعلنة مسبقاً لجميع المنشآت في المملكة العربية السعودية.

وجاءت الاختصاصات الستة الجديدة ضمن البرنامج في التخصصات التالية: (التكييف، اللحام، نجارة المباني، ميكانيكا السيارات، كهرباء السيارات، الدهان)، ليصل بذلك إجمالي عدد المهن التي تم إطلاقها حتى الآن إلى 225 مهنة حرفية تخصصية من أصل 1099 مهنة حرفية تخصصية، تندرج تحت 8 اختصاصات من أصل 23 اختصاص، حيث سيتم إلزام الاختصاصات الجديدة في مطلع شهر سبتمبر القادم، في حين أنه من المقرر أن يكتمل تسجيل جميع المهن بحلول بداية العام 2022.

ويعمل برنامج الفحص المهني على التأكد من امتلاك العامل للمهارات اللازمة عن طريق أداء اختبارات عملية ونظرية في مجال تخصصه، حيث يعمل البرنامج في مسارين الأول يهدف لفحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهم بالتعاون مع مراكز فحص دولية، في حين أن المسار الثاني هو فحص العمالة المهنية الموجودة حالياً في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية.

وحول خطة الإلزام، فقد دخلت حيز التنفيذ في مطلع شهر يوليو الماضي، من المنشآت العملاقة، التي يوجد بها 3 الآف عامل فأكثر، بينما ستبدأ في مطلع سبتمبر القادم للمنشآت الكبيرة، التي يعمل بها من 500 إلى 2999 عامل، وبعد ذلك المنشآت المتوسطة التي تضم ما بين 50 إلى 499 عامل، وذلك في شهر أكتوبر القادم، وثم المنشآت الصغيرة فئة (أ) وهي التي يعمل بها من 6 إلى 49 عامل، في شهر نوفمبر، وأخيراً المنشآت الصغيرة فئة (ب) التي يعمل بها من عامل إلى 5 عمال، وذلك في بداية يناير من العام القادم.

‎يذكر أنه بإمكان المنشآت الاستفادة من البرنامج والدخول على المنصة الإلكترونية https://svp.qiwa.sa/ وإتمام عملية حجز الاختبار للعمالة ومن ثم سيتمكن العامل من تأدية الاختبار في المركز المحدد.