شكرا لقرائتكم خبر عن «ملاحظة الدمام» تحصن منسوبيها ونزلائها ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى نزلاء دار الملاحظة الاجتماعية بالدمام ومنسوبيها مساء أمس الأربعاء الجرعة الأولى من لقاح كوفيد ١٩، وذلك استعداداً للعام الدراسي الجديد، وبعد أخذ موافقة أولياء أمور الأحداث على تلقي اللقاح.

وتم ذلك بالتنسيق بين قسم العلاقات العامة والإعلام ووحدة الخدمات الطبية بالدار وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام.

وقدم الفريق الطبي بمركز لقاحات كوفيد ١٩ التطعيمات مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، كما قدم نصائح طبية للتوعية بفيروس كورونا واللقاحات المعتمدة للوقاية منه، وتم الرد على استفسارات وأسئلة النزلاء فيما يتعلق بالاجراءات الاحترازية التي تقي من انتقال العدوى من المرضى للأصحاء.

من جانبه توجه مساعد دار الملاحظة الاجتماعية بالدمام لشؤون الأحداث ياسر آل تريك بالشكر الجزيل للفريق الطبي من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل على تعاونهم وحرصهم في تقديم الخدمات، مشيراً إلى أن تلقي التطعيم ضد كوفيد ١٩ يأتي انطلاقاً من حرص إدارة الدار وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية على تحصين الفئات المستهدفة من منسوبي الوزارة ، ونزلاء الدور الايوائية في جميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وبين أن المبادرة التي نفذتها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام في الدار تهدف إلى الوصول إلى بيئة تعليمية آمنة لجميع طلاب وطالبات التعليم العام.