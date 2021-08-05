شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تدين عمليات استهداف المدنيين في خميس مشيط ومن يقف وراءها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، عن إدانته واستنكاره الشديدين لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة باتجاه المدنيين الأبرياء في مدينة خميس مشيط، حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.

وشدد الأمين العام على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك باستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية.

وجدد العثيمين وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.