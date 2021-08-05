المسند: سقوط الأمطار في أغسطس‏ ‎نادر جداً وهذه حالات الاستثناء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، أن سقوط الأمطار في شهر أغسطس‏ ‎نادر جداً في المملكة،‏‎ ‎عدا منطقتي مكة‏‎ ‎والمدينة‏‎ ‎والجنوب الغربي والربع الخالي‏‎.

حالات استثناء:

وقال المسند عبر تويتر، إنه بتاريخ 12 أغسطس 1977م هطلت أمطار غزيرة على ‏‏الرياض‏‎ ‎وبلغت كميتها 17.4 ملم وسالت إثرها الأودية، وفي 27 من الشهر ذاته هطلت أمطار غزيرة على الأحساء بلغت 19.4 ملم، أما في 14 أغسطس 1992م فشهد هطول أمطار متوسطة على تبوك بلغت كميتها 11 ملم، كما هطلت في 28 أغسطس عام 1994 أمطار متوسطة على الجوف بلغت كميتها 9 ملم، بينما في 25 أغسطس عام 1995 هطلت أمطار خفيفة على حائل بلغت كميتها 3 ملم.

المطر في الظهران:

وتابع أنه في أغسطس عام 1998 هطلت أمطار متوسطة على جدة بلغت 10 ملم، وأمطار غزيرة على المدينة بلغت 38.5 ملم، وكذلك على مكة وبلغت 35 ملم، لافتًا إلى أنه خلال 49 سنة لم ينزل المطر على الظهران في شهر أغسطس وفقاً للسجلات المناخية التاريخية.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض، وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

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