الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-05

مصادرة 9 أطنان من السكراب في موقع مخالف بمكة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

ضبطت وكالة البلديات متمثلة في بلدية المسفلة الفرعية في منطقة مكة المكرمة بمشاركة الإدارة العامة للنظافة موقعاً مخالفاً للسكراب في جبل غراب بحي الرصيفة يُدار من قِبل عمالة مُخالفة.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة في تغريدة لها عبر تويتر، اليوم الخميس، أنه تم مصادرة 9 أطنان من السكراب ومواد كهربائية وأخشاب مخزنة بطرق عشوائية.

إغلاق قاعة مناسبات:

في سياق متصل، أغلقت وكالة البلديات متمثلة في بلدية الشرائع الفرعية قاعة مناسبات لعدم الامتثال بالإجراءات الاحترازية.

وجاء ذلك خلال الجولة الرقابية التي نفذتها البلدية ضمن أعمال اللجنة المشتركة المكلفة بمتابعة قاعات و قصور الأفراح بـ العاصمة المقدسة.



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