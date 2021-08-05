، كليات الخليج تحصل على رخصة التعليم الإلكتروني ،

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حصلت كليات الخليج في محافظة حفر الباطن على رخصة تعليم إلكتروني، والتي يمنحها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؛ وفق الضوابط والمعايير التي أعلن عنها المركز، وتم اعتمادها والبدء بتطبيقها مؤخراً.
وتعتبر كليات الخليج من أوائل مؤسسات التعليم الجامعي الأهلي في السعودية، والتي تحصل على الرخصة. حيث الخليج 365 وأعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عن منح جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك فيصل، وجامعة القصيم، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تراخيص تقديم برامج التعليم الإلكتروني.
كليات الخليج وهي تحصل على هذا الترخيص تؤكد حرصها على تطبيق وحوكمة ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني طبقًا لأفضل الممارسات العالمية، بكفاءة وفاعلية عالية، وتماشياً مع التطور الكبير الذي يشهده مجال التعليم الإلكتروني محلياً وعالمياً.
كليات الخليج تحصل على رخصة التعليم الإلكترونيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-05
حصلت كليات الخليج في محافظة حفر الباطن على رخصة تعليم إلكتروني، والتي يمنحها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؛ وفق الضوابط والمعايير التي أعلن عنها المركز، وتم اعتمادها والبدء بتطبيقها مؤخراً.
وتعتبر كليات الخليج من أوائل مؤسسات التعليم الجامعي الأهلي في السعودية، والتي تحصل على الرخصة. حيث الخليج 365 وأعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عن منح جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك فيصل، وجامعة القصيم، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تراخيص تقديم برامج التعليم الإلكتروني.
كليات الخليج وهي تحصل على هذا الترخيص تؤكد حرصها على تطبيق وحوكمة ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني طبقًا لأفضل الممارسات العالمية، بكفاءة وفاعلية عالية، وتماشياً مع التطور الكبير الذي يشهده مجال التعليم الإلكتروني محلياً وعالمياً.
05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
11:10 AM
من أوائل مؤسسات التعليم الجامعي الأهلي في السعودية
حصلت كليات الخليج في محافظة حفر الباطن على رخصة تعليم إلكتروني، والتي يمنحها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؛ وفق الضوابط والمعايير التي أعلن عنها المركز، وتم اعتمادها والبدء بتطبيقها مؤخراً.
وتعتبر كليات الخليج من أوائل مؤسسات التعليم الجامعي الأهلي في السعودية، والتي تحصل على الرخصة. حيث الخليج 365 وأعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عن منح جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك فيصل، وجامعة القصيم، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تراخيص تقديم برامج التعليم الإلكتروني.
كليات الخليج وهي تحصل على هذا الترخيص تؤكد حرصها على تطبيق وحوكمة ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني طبقًا لأفضل الممارسات العالمية، بكفاءة وفاعلية عالية، وتماشياً مع التطور الكبير الذي يشهده مجال التعليم الإلكتروني محلياً وعالمياً.
، كليات الخليج تحصل على رخصة التعليم الإلكتروني ،
المصدر : الخليج 365
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