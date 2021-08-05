شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. السيل يداهم منزل مواطن في فيفاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

داهم السيل منزل مواطن في محافظة فيفاء، اليوم الخميس، حيث تسبب ذلك في غرق المنزل.

وأظهر مقطع فيديو متداول، أحد المواطنين، يحاول تصريف المياه حيث نتج عن ذلك أضرار جسيمة بمنزله.

وطالب المواطن الجهات المعنية بالتدخل لحل المشلكة ومحاسبة المتسببين.

ويذكر أن محافظة فيفاء شهدت خلال الأيام الماضية، هطول أمطارًا غزيرة تسببت في انقطاع طريق الملك خالد "الحزام" بالكامل؛ في حين لا تزال الأعمال قائمة لفتح الطريق.