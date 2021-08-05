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الحصيني يتوقع أجواء حارة نهارا معتدلة فجرًا على معظم المناطق

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة نهارًا على معظم المناطق، مع هطول أمطار على أجزاء من المناطق.

وقال الحصيني إنه متوقع اليوم الخميس أجواء حارة نهارًا على معظم المناطق، وهطول أمطار من خفيفة لغزيرة وعواصف رعدية على أجزاء من مناطق: مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان.

وأضاف أنه يتوقع هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية مغبرة على أجزاء من مناطق الغربية وشمال الوسطى وشمال الشرقية.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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