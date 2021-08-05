شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يتوقع أجواء حارة نهارا معتدلة فجرًا على معظم المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة نهارًا على معظم المناطق، مع هطول أمطار على أجزاء من المناطق.

وقال الحصيني إنه متوقع اليوم الخميس أجواء حارة نهارًا على معظم المناطق، وهطول أمطار من خفيفة لغزيرة وعواصف رعدية على أجزاء من مناطق: مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان.

وأضاف أنه يتوقع هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية مغبرة على أجزاء من مناطق الغربية وشمال الوسطى وشمال الشرقية.