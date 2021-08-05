شكرا لمتابعة خبر عن السديس: "الريادة العالمية" هو شعار المرحلة القادمة في توظيف اللغات والترجمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بدأن الريادة العالمية هو شعار مرحلتنا القادمة في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في توظيف اللغات والترجمة في إظهار محاسن ديننا ورسالة دولتنا، وفق تطلعات القيادة الحكيمة -أيدها الله-، ومواكبة لرؤية المملكة(2030).

وأضاف السديس أن رئاسة شؤون الحرمين تهدف إلى إيصال رسالة الحرمين الشريفين عبر خطب المسجد الحرام والمسجد النبوي وخطبة يوم عرفة للحجاج وضيوف بيت الله الحرام وعموم المسلمين في كافة بقاع الأرض، وذلك بالاستفادة من وسائل التقانة الحديثة وتسخيرها لتصل إلى جميع المسلمين في شتى بقاع العالم أجمع.

وأشار السديس إلى أن الرئاسة العامة استغلت جميع كفاءات وخبرات منسوبيها في مجال تقنية المعلومات وتوظيفها في مجال اللغات والترجمة لنشر هدايات الدين الحنيف لعموم المسلمين في العالم.